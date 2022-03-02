Сколько российских военных погибло в боях в Украине? - ответ минобороны РФ
Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам.
"К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.
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