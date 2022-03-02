Журналисты New York Times подтвердили, что на распространившихся в интернете материалах действительно видна российская армия в центре Херсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, город находится в окружении российских войск, но его мэр Игорь Колыхаев говорит, что Херсон продолжает оборону.

Бои за город могут продолжаться.