https://news.day.az/world/1440825.html Российская армия в центре Херсона - ВИДЕО
Российская армия в центре Херсона - ВИДЕО
Журналисты New York Times подтвердили, что на распространившихся в интернете материалах действительно видна российская армия в центре Херсона.
Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, город находится в окружении российских войск, но его мэр Игорь Колыхаев говорит, что Херсон продолжает оборону.
Бои за город могут продолжаться.
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