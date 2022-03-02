https://news.day.az/world/1440831.html Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну под флагом Бангладеш
Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну под флагом Бангладеш
Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну Banglar Samriddhi (под флагом Бангладеш) в порту Ольвия в Николаевской области.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.
"По информации филиала Ольвия, в 17:25 Banglar Samriddh (флаг Бангладеш), которое стоит на рейде п. Ольвия, ВМС РФ нанесен ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Судно зашло 23.02.2022 и стояло в ожидании погрузки без возможности выхода.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре