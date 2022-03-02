https://news.day.az/world/1440833.html Под Тюменью загорелась нефтебаза - ВИДЕО
Под Тюменью загорелась нефтебаза - ВИДЕО
Пожар произошел на нефтебазе в Тюменской области. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на нефтебазе в Тобольском районе Тюменской области поступило в 18:44 по московскому времени. На место для ликвидации возгорания прибыли пожарные и спасатели.
По предварительным данным, пожар произошел из-за воспламенения остатка топлива, что могло создать угрозу соседнему РВС с бензином. Благодаря слаженным действиям пожарные не допустили перехода огня.
В 20:12 пожарные ликвидировали открытое горение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре