Под Тюменью загорелась нефтебаза

Пожар произошел на нефтебазе в Тюменской области. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на нефтебазе в Тобольском районе Тюменской области поступило в 18:44 по московскому времени. На место для ликвидации возгорания прибыли пожарные и спасатели.

По предварительным данным, пожар произошел из-за воспламенения остатка топлива, что могло создать угрозу соседнему РВС с бензином. Благодаря слаженным действиям пожарные не допустили перехода огня.

В 20:12 пожарные ликвидировали открытое горение.