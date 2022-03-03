Иран хочет нарастить экспорт нефти

Иран готов в кратчайшие сроки увеличить экспорт нефти с целью стабилизации рынка. Об этом заявил министр нефти республики Джавад Оуджи после 26-го заседания министров стран ОПЕК+, которое прошло в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран готова увеличить поставки нефти на мировые рынки как можно скорее", - привело в среду слова министра иранское агентство Shana. "Основные страны-потребители должны предпринять необходимые действия для поддержания стабильности и спокойствия на нефтяном рынке", - подчеркнул Оуджи.

Министр добавил, что нынешний рост цен на нефть зависит от "политических действий и решений некоторых стран, которые, с одной стороны, вводят санкции против основных производителей нефти, а с другой - вызывают кризис и войны в разных частях мира".