Германия отправлят в Украину 1500 единиц военной техники

Германия поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust, вооружение прибыло спустя три дня. Как передает Day.Az, об этом пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

"Спустя три дня германское вооружение прибыло в Украину", - пишет немецкое издание.

О том, что Германия отправит в Украину оружие, сообщалось ранее. Так, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.