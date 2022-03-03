ЕС заблокировал кабельное вещание RT в Сербии

Евросоюз заблокировал передачу сигнала российского телеканала RT через принадлежащие ему спутники, в результате чего временно прекратилось вещание канала в Сербии по кабельной сети МТС. Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду сербский портал "Восток".

Сообщается, что в настоящий момент идет переход на другие каналы распределения сигнала. "Надеемся, что уже в течение этого вечера зрители смогут снова смотреть наши каналы в Сербии и регионе", - заявил в комментарии порталу Саша Савичевич, представитель по распределению RT в Европе и Африке.

Портал отмечает, что зрители могут смотреть программы RT на сайте канала, а также на сайте сербского портала "Восток".

Как сообщило в среду издание "Вечерне новости", интернет провайдер SBB, связанный с фондом KKR (Kohlberg Kravis Roberts), которым руководит экс-глава ЦРУ Дэвид Петрэус, со среды отключил RT, заменив его в кабельной сети сразу двумя украинскими каналами.