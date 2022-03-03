https://news.day.az/world/1440841.html Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

В мире, 3 марта 2022 09:00 152
Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
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Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста", - отметил Ченцов.

Он добавил, что заявка зарегистрирована.

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