https://news.day.az/world/1440841.html Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
Началась процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.
Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
"Вручил подписанную президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста", - отметил Ченцов.
Он добавил, что заявка зарегистрирована.
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