https://news.day.az/world/1440847.html Над Калифорнией нависла угроза небывалой засухи

Над Калифорнией нависла угроза небывалой засухи

В мире, 4 марта 2022 02:17 253
Над Калифорнией нависла угроза небывалой засухи
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Слабый снежный покров в американском штате Калифорния угрожает привести к небывалой засухе в регионе - начало года в штате уже стало самым засушливым за столетие. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 1 марта, общий снежный покров в штате составил всего 63 процента от среднего уровня, рассказал Шон де Гузман из Департамента водных ресурсов Калифорнии. По прогнозам, к концу марта ситуация не улучшится. "На горизонте не видно каких-либо значительных штормов, поэтому можно с уверенностью сказать, что год мы закончим без осадков и в штате продолжится затяжная засуха", - сообщил де Гузман. По его словам, январь и февраль в этом году стали самыми сухими за более чем 100 лет. В настоящее время Калифорния полностью охвачена засухой.

Власти Калифорнии обеспокоены тем, как им придется распределять сокращающиеся запасы воды в штате, когда придут засушливые лето и осень. Обычно почти половина годовой нормы осадков выпадает в Калифорнии в декабре, январе и феврале, однако 2022 год стал исключением. В декабре несколько снежных штормов привели к увеличению снежного покрова, но с тех пор в штате осадков почти не было.

Уровень водохранилищ в Калифорнии в данный момент ниже среднего для этого времени года - самое большое озеро Шаста заполнено всего на 37 процентов. Синоптики считают, что имеющегося снежного покрова не хватит, чтобы пополнить основные водохранилища в штате, рассказал Шон де Гузман.

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