В Британии начнут развозить по домам крупы и макароны без упаковок

Ряд британских компаний начнет развозить продукты по домам своих клиентов без упаковок для сокращения потребности в пластике. Таким образом предприятия хотят внести лепту в борьбу с глобальным потеплением, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В числе компаний оказались Waitrose, Ocado, Morrisons, Marks & Spencer и CHEP. Теперь в магазинах этих сетей макароны, крупы, орехи, сухофрукты, шампуни, жидкое мыло, а также другие разливные и развесные товары будут продаваться без пластиковой упаковки - при покупке клиент может поместить их в собственные многоразовые контейнеры. Кроме того, компании работают над системой доставки, которая позволит привозить продукты без оберток домой к покупателям.

Согласно данным Greenpeace, в Британии ежегодно продается 56,5 миллиарда единиц одноразовой пластиковой упаковки. При этом около 99 процентов обертки делают из вредного для планеты ископаемого топлива. Избавление от пластика в супермаркетах также может оказаться выгодным для покупателей: потребительская группа Which? выяснила, что продукты без упаковки стоят на 10-15 процентов дешевле.