Moody's понизило рейтинг РФ на шесть ступеней

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) объявило о понижении рейтинга РФ на шесть ступеней, говорится в заявлении агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Moody's понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) российского правительства до уровня "B3" с "Ваа3".

При этом рейтинг, как указало агентство, остается в списке на пересмотр для дальнейшего понижения.