Южная Корея продолжит поставки автомобилей и электроники в Россию

В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявили, что санкции США не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что власти республики проконсультировались с Министерством торговли США о санкциях в отношении России и отметили, что американские власти будут рассматривать смартфоны, автомобили и бытовую технику в качестве исключения из санкций, так как они предназначены для массового потребителя.

Сообщается, что экспорт не должен оказаться в распоряжении вооруженных сил или использоваться ими. Южнокорейские компании смогут получать специальное разрешение у американских властей на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям на территории России.