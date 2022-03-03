США готовы к товарным интервенциям и высвобождают 30 млн баррелей нефти

США готовы к продолжению товарных интервенций для стабилизации цен на нефть, ради чего призвали взять часть сырья из запасов. В качестве меры поддержки планируется высвободить 60 млн баррелей по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ранее Джо Байден, выступая в конгрессе, заявил о готовности Штатов выделить 30 млн баррелей из стратегического резерва. Уточняется, что еще 30 млн баррелей готовы распределить все страны Международного энергетического агентства. К примеру, Новая Зеландия подтвердила, что поддерживает призыв Вашингтона. Напомним, что всего в состав МЭА входят 29 государств.