В ООН заявили о миллионе беженцев с Украины

Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", - сказал он.