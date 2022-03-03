https://news.day.az/world/1440862.html В ООН заявили о миллионе беженцев с Украины
В ООН заявили о миллионе беженцев с Украины
Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре