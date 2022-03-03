В Москве отменили QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, с 3 марта отменяющий использование QR-кодов в городе на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом он написал в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Также отмечается, что домашний режим для граждан старше 60 лет и людей, у которых есть хронические заболевания, вместо обязательного становится рекомендательным.