https://news.day.az/world/1440934.html Минобороны РФ об ударе по резервному радиотелевизионному центру в Киеве
Минобороны РФ об ударе по резервному радиотелевизионному центру в Киеве
Вооруженные силы России вывели из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом Lenta.ru заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявил Конашенков.
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