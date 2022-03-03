Минобороны РФ об ударе по резервному радиотелевизионному центру в Киеве
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Вооруженные силы России вывели из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом Lenta.ru заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины", - заявил Конашенков.