https://news.day.az/world/1440946.html Молдова хочет вступить с Евросоюз
Молдова хочет вступить с Евросоюз
Молдова заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.
"Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности... Мы твёрдо верим, что Республика Молдова заслуживает очень чёткой европейской перспективы", - сказал Игорь Гросу.
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