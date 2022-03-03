Молдова хочет вступить с Евросоюз

Молдова заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.

"Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности... Мы твёрдо верим, что Республика Молдова заслуживает очень чёткой европейской перспективы", - сказал Игорь Гросу.