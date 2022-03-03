Россия готовит высадку десанта в районе Одессы

Россия планирует высадить десант в районе Одессы. Это следует из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на утро четверга, 3 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы", - говорится в сообщении Генштаба.