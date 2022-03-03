https://news.day.az/world/1440948.html Россия готовит высадку десанта в районе Одессы - Генштаб ВСУ
Россия готовит высадку десанта в районе Одессы - Генштаб ВСУ
Россия планирует высадить десант в районе Одессы. Это следует из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на утро четверга, 3 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы", - говорится в сообщении Генштаба.
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