Лавров заявил, что Россия продолжит операцию в Украине

Россия будет продолжать специальную операцию в Украине даже в ходе переговоров и не даст Киеву сохранить военную инфраструктуру, которая угрожает Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.