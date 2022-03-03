https://news.day.az/world/1441033.html Лавров заявил, что Россия продолжит операцию в Украине
Лавров заявил, что Россия продолжит операцию в Украине
Россия будет продолжать специальную операцию в Украине даже в ходе переговоров и не даст Киеву сохранить военную инфраструктуру, которая угрожает Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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