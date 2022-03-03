Назван срок присоединения Украины к энергосистеме Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала примерные сроки присоединения Украины к энергосистеме Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы работаем над соединением Украины с нашей сетью электроснабжения, это должно произойти в ближайшие недели", - отметила фон дер Ляйен.

Сеть электроснабжения Украины интегрирована с российской и белорусской, однако власти страны заявляли о намерении отключиться от них и интегрироваться в европейскую энергосистему. В этих целях Киев проводил испытания, в рамках которых энергосистема Украины временно работала в изолированном режиме.