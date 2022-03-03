https://news.day.az/world/1441035.html Назван срок присоединения Украины к энергосистеме Европы
Назван срок присоединения Украины к энергосистеме Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала примерные сроки присоединения Украины к энергосистеме Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы работаем над соединением Украины с нашей сетью электроснабжения, это должно произойти в ближайшие недели", - отметила фон дер Ляйен.
Сеть электроснабжения Украины интегрирована с российской и белорусской, однако власти страны заявляли о намерении отключиться от них и интегрироваться в европейскую энергосистему. В этих целях Киев проводил испытания, в рамках которых энергосистема Украины временно работала в изолированном режиме.
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