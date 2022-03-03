Путин соберет Совбез

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 3 марта, совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а также проведет ряд международных телефонных разговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал он.