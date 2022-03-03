Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей в США

Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО "Энергомаш". Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно", - сказал он.

Кроме того, ​​​​​​​Роскосмос не будет сотрудничать с Германией по совместным экспериментам на российском сегменте МКС, он проведет их самостоятельно.

Рогозин также заявил, что сэкономленные на персонале из числа руководителей предприятий Роскосмоса средства направят на создание новой ракетно-космической техники.