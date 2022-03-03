В России разрешили продавать продукты из резервов Госфонда

В России расширили перечень случаев использования резервов Госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о фонде, который формируется путем государственных закупок у аграриев при низких ценах. В случае заметного роста цен эта продукция продается, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. "Правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10 процентов и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - говорится в сообщении.

Также в документе уточняется, что "в случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет - по цене закупки".

До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.