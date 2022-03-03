В Украину уже едут первые иностранные добровольцы

Первые из 16 тыс. иностранных добровольцев уже едут в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я уверен", - сказал он.