Водитель протаранил 36 машин, скрываясь от погони

В Сети появились впечатляющие кадры грандиозной полицейской погони в Татарстане, которая длилась почти полдня. За это время неадекватный водитель разбил 36 машин.

Нарушитель так отчаянно пытался скрыться, что таранил всех без разбора. По всему городу за ним гонялись девять патрульных экипажей. В конце концов у машины оторвало колесо, однако она продолжала ехать дальше.

Задержать нарушителя помог один из очевидцев, который прижал лихача к обочине, пожертвовав своим автомобилем, однако беглец не сдавался до последнего.

Как выяснилось, отправной точкой всего этого безумства стал конфликт в МФЦ, где мужчине не понравилось обслуживание.

По некоторым данным, дебошир был трезв. Не исключено, что его придется проверить на вменяемость. Так или иначе, вредителю предстоит возместить колоссальный ущерб всем автовладельцам.