Российские войска вошли в здание Харьковской областной администрации
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Российские войска вошли в здание Харьковской областной администрации.

Как передает Day.Az, об этом написал в Facebook глава Харьковской областной администрации Геннадий Лагута.

Он добавил, что оперативный штаб продолжает работу.