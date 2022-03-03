https://news.day.az/world/1441087.html Российские войска вошли в здание Харьковской областной администрации
Российские войска вошли в здание Харьковской областной администрации
Российские войска вошли в здание Харьковской областной администрации.
Как передает Day.Az, об этом написал в Facebook глава Харьковской областной администрации Геннадий Лагута.
Он добавил, что оперативный штаб продолжает работу.
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