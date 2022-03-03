Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с РФ. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Украинская делегация также заявила, что начнет переговоры с РФ "через пару часов".

Член украинской делегации назвал "программой минимум" на переговорах вопрос гуманитарных коридоров.