https://news.day.az/world/1441089.html Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ - ФОТО
Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ - ФОТО
Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с РФ. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Украинская делегация также заявила, что начнет переговоры с РФ "через пару часов".
Член украинской делегации назвал "программой минимум" на переговорах вопрос гуманитарных коридоров.
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