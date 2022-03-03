Макрон провел телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Макрон вновь переговорил в четверг со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры с российским президентом продолжались полтора часа", - отмечает агентство. После беседы с Путиным, которая состоялась в третий раз с 24 февраля, французский лидер позвонил Зеленскому.