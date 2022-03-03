Российские корабли с ядерными энергоустановками могут появиться в Судане

Судан не возражает против появления на его территории российской военно-морской базы, если это не будет угрожать нацбезопасности страны. Об этом заявил заместитель председателя Суверенного совета страны Мухаммед Хамдан Дагало, передает Asharq al-Awsat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если какая-либо страна хочет открыть базу, и это отвечает нашим интересам (...), у нас нет проблем в отношениях с кем-либо, будь то Россия или кто-то другой", - сказал он.

Известно, что Судан также призывает к разрешению кризиса в Украине дипломатическими методами.

Договоренности о создании базы ВМФ России в Судане были достигнуты в ноябре 2020 года. Предполагается, что максимальная численность личного состава не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, в том числе и с ядерными энергоустановками.