Ракетный удар по жилмассиву Чернигова

Российские войска в четверг, 3 марта, нанесли ракетный удар по жилому массиву Чернигова, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - сообщил Чаус.

На месте разрушений работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется.