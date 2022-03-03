Эта европейская страна отменяет ковид-паспорта

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с 14 марта в стране будут отменены вакцинные паспорта, передает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время документ необходим для посещения кафе, библиотек, музеев и других общественных мест. Вакцинный пропуск по-прежнему будет действовать в транспорте и больницах. Также ношение медицинской маски станет необязательным для помещений, однако требование по-прежнему будет действовать в общественном транспорте.

По словам главы правительства, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, в связи с чем власти приняли решение о смягчении ранее принятых мер по защите от коронавируса.

Введение вакцинных пропусков во Франции одобрили в январе 2022 года. Выдача документа осуществлялась на основании полной вакцинации двумя дозами разрешенных в Евросоюзе препаратов, а также при наличии бустерной прививки.