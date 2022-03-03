Авиация России смерчем уничтожила поселок в Украине

Российские военные уничтожили поселок Яковлевка под Харьковом. Об этом сообщает Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что убиты по меньшей мере 3 человека, 2 из них - гражданские. 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.

"Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время идет осмотр места происшествия. Число пострадавших и погибших будет уточняться", - говорится в сообщении.