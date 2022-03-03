Футболист Александр Алиев защищает Украину

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что остается в Киеве, чтобы защищать Украину от ВС России.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Instagram.

"Как и говорил, я здесь, в Киеве. Остался и останусь дальше. Буду защищать страну, где родились мои детки. Призываю всех к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы все это выдержим. Что в моих силах - все постараюсь делать, чтобы в этой стране был только мир", - сказал Алиев.