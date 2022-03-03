Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще на вертолетах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Ранее в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Беларуси, как и было запланировано. Предполагалось, что они начнутся в 15:00 мск.