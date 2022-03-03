https://news.day.az/world/1441153.html Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией
Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией
Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще на вертолетах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.
Ранее в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Беларуси, как и было запланировано. Предполагалось, что они начнутся в 15:00 мск.
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