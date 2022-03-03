Второй раунд переговоров России и Украины

Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Украинская делегация ранее в четверг прибыла на место проведения переговоров на вертолетах.

Добавим, что советник руководителя офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обнародовал повестку второго раунда украинско-российских переговоров.

М.Подоляк поделился публикацией в "Twitter", в которой отметил, что на повестке встречи с украинской стороны три направления.

Он сказал, что это немедленное прекращение боевых действий, соглашение о прекращении огня и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из разрушенных сел и поселков, которые постоянно находятся под обстрелом.