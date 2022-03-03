https://news.day.az/world/1441170.html Рада просит ООН о вводе миротворцев в Украину
Рада просит ООН о вводе миротворцев в Украину
Верховная Рада просит Организацию Объединенных Наций ввести на территорию Украины миротворческие силы согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.
Об этом говорится в принятом сегодня парламентом обращении к ряду международных организаций.
Речь идет, в частности, о немедленном введении зоны без полетов над Украиной, немедленном открытии "зеленых" коридоров для безопасной эвакуации людей и введении в Украину миротворческих сил ООН.
Также Верховная Рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества о прекращении войны.
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