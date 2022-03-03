https://news.day.az/world/1441175.html Россия столкнулась с невиданным информационным террором - МИД РФ
Россия столкнулась с невиданным информационным террором - МИД РФ
"Россия находится лицом к лицу с невиданным доселе информационным террором".
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Россия столкнулась с невиданным информационным террором Запада.
По словам Захаровой, эта атака направлена на дезинформацию мирового сообщества.
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