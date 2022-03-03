"Россия находится лицом к лицу с невиданным доселе информационным террором".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия столкнулась с невиданным информационным террором Запада.

По словам Захаровой, эта атака направлена на дезинформацию мирового сообщества.