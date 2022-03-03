Эстония запретила «Боржоми»

Популярная в Эстонии грузинская минеральная вода "Боржоми" признана российской и удаляется с прилавков магазинов республики, передает Day.Az со ссылкой на портал Delfi.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая с 2011 года принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп".

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью торговой сети Maxima Eesti Тийна Шапель заявила Delfi, что производство популярной в Эстонии грузинской минеральной воды "Боржоми" принадлежит российской компании "Альфа-Групп", которая, по ее словам, попала под европейские санкции в связи с событиями в Украине.

"Поэтому Maxima уже с понедельника решила убрать из всех своих 83 магазинов воду Borjomi. Последние магазины, убравшие со своих полок Borjomi, сделали это во вторник вечером",- сказала Шапель Delfi.