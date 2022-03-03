Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, в Кремле сказали, что глава государства может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1 597 получили ранения.