https://news.day.az/world/1441190.html Газ в Европе подешевел - ИТОГИ ТОРГОВ
Газ в Европе подешевел - ИТОГИ ТОРГОВ
Цена газа в Европе к закрытию суточных торгов на бирже опустилась ниже $1 700 за 1 тыс. куб. м на фоне результатов бронирования "Газпромом" мощностей прокачки по газопроводу Ямал - Европа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня снизилась до $1 685 за 1 тыс. куб. м, или 147,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
В целом стоимость газа за день уменьшилась на 10,9%.
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