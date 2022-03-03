Газ в Европе подешевел

Цена газа в Европе к закрытию суточных торгов на бирже опустилась ниже $1 700 за 1 тыс. куб. м на фоне результатов бронирования "Газпромом" мощностей прокачки по газопроводу Ямал - Европа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня снизилась до $1 685 за 1 тыс. куб. м, или 147,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа за день уменьшилась на 10,9%.