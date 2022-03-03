О чем говорили Украина и Россия во втором раунде переговоров?

В Беларуси в четверг, 3 марта, завершился второй раунд переговоров Украины и России по завершению войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, по итогам встречи в украинской делегации сообщили, что не получили результатов, на которые рассчитывали, поэтому будет третий раунд переговоров.

"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами, медикаментами, эвакуацией мирного населения", - советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а так же для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможность временного прекращения огня, на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть, не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращения огня. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - пояснил Подоляк.

Представитель РФ Владимир Мединский сообщил, что во время второго раунда переговоров обсудили три вопрос: военный, международно-гуманитарный и вопрос о будущем политическом урегулировании конфликта.