Договоренности РФ и Украины будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время - Слуцкий - ВИДЕО
Российская и украинская делегации могут провести еще несколько раундов переговоров, сообщил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24" в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде [переговоров], понадобится еще, наверное, от одного до нескольких раундов. Третий раунд пройдет в самое ближайшее время. Думаю, что [переговоры пройдут] также на территории Белоруссии", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что если будут решены некоторые вопросы и достигнуты договоренности, "для вступления в силу которых потребуются и усилия парламентской дипломатии, и ратификационные законы, которые будут приниматься парламентами", то реализация этих договоренностей будет идти "самым быстрым образом".
Слуцкий также отметил, что российская сторона намерена предпринять все усилия для скорейшего запуска гуманитарного коридора.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре