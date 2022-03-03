Договоренности РФ и Украины будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время

Российская и украинская делегации могут провести еще несколько раундов переговоров, сообщил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24" в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде [переговоров], понадобится еще, наверное, от одного до нескольких раундов. Третий раунд пройдет в самое ближайшее время. Думаю, что [переговоры пройдут] также на территории Белоруссии", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что если будут решены некоторые вопросы и достигнуты договоренности, "для вступления в силу которых потребуются и усилия парламентской дипломатии, и ратификационные законы, которые будут приниматься парламентами", то реализация этих договоренностей будет идти "самым быстрым образом".

Слуцкий также отметил, что российская сторона намерена предпринять все усилия для скорейшего запуска гуманитарного коридора.