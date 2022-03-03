https://news.day.az/world/1441200.html Страшные кадры из аэропорта Гостомеля - ВИДЕО
Страшные кадры из аэропорта Гостомеля - ВИДЕО
В Сети показали кадры из аэропорта Гостомеля после обстрела.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что это первое видео из аэропорта Гостомеля после начала боев. На видео - горящие машины с буквой V, а также догорающая Мрия.
Уточняется, что дата съемки неизвестна.
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