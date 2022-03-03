Страшные кадры из аэропорта Гостомеля

В Сети показали кадры из аэропорта Гостомеля после обстрела.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что это первое видео из аэропорта Гостомеля после начала боев. На видео - горящие машины с буквой V, а также догорающая Мрия.

Уточняется, что дата съемки неизвестна.