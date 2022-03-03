https://news.day.az/world/1441207.html Чавушоглу и Кулеба обсудили достигнутую на российско-украинских переговорах договоренность
Чавушоглу и Кулеба обсудили достигнутую на российско-украинских переговорах договоренность
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой, передает Day.Az в четверг со ссылкой на турецкий МИД.
Согласно информации, министры обсудили ситуацию по Украине.
Чавушоглу выразил удовлетворение турецкой стороны договоренностью между Россией и Украиной о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.
По его словам, данные коридоры также облегчат доставку гуманитарной помощи в регионы страны.
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