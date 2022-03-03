Япония планирует поставить Украине медикаменты и бронежилеты

Власти Японии намерены организовать поставки на Украину гуманитарных грузов из запасов сил самообороны в связи с военной операцией РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что речь идет в первую очередь о медикаментах и бронежилетах. Окончательное решение по поводу поставок будет принято в ближайшие дни на заседании Совета безопасности Японии.

Ранее Япония объявила, что через международные институты направит $100 млн в рамках гуманитарной помощи жителями Украины, включая тех, кто уже вынужден был покинуть страну и сейчас находится на территории третьих государств. Кроме того, по словам премьер-министра Фумио Кисиды, в ближайшее время Япония начнет принимать украинских беженцев.