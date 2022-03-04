Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ

Пентагон заявил, что создает прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга.

"Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности", - сказал представитель Пентагона.