В Турции завершаются испытания флагмана ВМС - TCG Anadolu

В Турции продолжается подготовка к вводу в строй самого крупного военного судна страны - десантного корабля TCG Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции сообщили в Twitter, что на данный момент проводятся испытания на техническую безопасность плавания TCG Anadolu, строительство которого уже завершено.

В Управлении отметили, что десантное судно спроектировано таким образом, что на его палубе могут совершать посадку ударные беспилотники Bayraktar TB3.

Согласно сообщению, в числе прочих планируется испытания TCG Anadolu с участием наземных, воздушных и морских средств.

Самый крупный военный корабль страны предположительно вступит в строй к концу 2022 года и станет флагманом турецких ВМС.

"Залогом сильной и мощной Турции является независимая оборонная промышленность", - подчеркивается в сообщении.