Путин указал на недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом подчеркнул недопустимость политизирования вопросов глобального энергообеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Кроме того, стороны обсудили выполнение соглашения в рамках ОПЕК+. "С удовлетворением констатировано, что страны - участницы ОПЕК+ последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении.