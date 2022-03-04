Первый замгоссекретаря США отправляется в Турцию

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман отправится с визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Венди Шерман посетит Стамбул и Анкару, Турция; Мадрид, Испания; Рабат и Касабланка, Марокко; Алжир, Алжир; и Каир, Египет, с 4 по 11 марта", - сообщили в Госдепе.

Отмечается, что заместитель госсекретаря Шерман начнет свою поездку в Стамбул и Анкару с 4 по 5 марта, чтобы встретиться с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом и другими официальными лицами, чтобы обсудить военную операцию России.

"Встречи замгоссекретаря будут включать обсуждение дальнейшего совместного американо-турецкого сотрудничества и нашей общей заинтересованности в поддержке Украины", - говорится в сообщении.