https://news.day.az/world/1441234.html Киев всколыхнул мощный взрыв
Киев всколыхнул мощный взрыв
В пятницу, 4 марта, в украинской столице около 02:30 (по бакинскому времени) прогремел мощный взрыв, который слышали во многих районах.
Об этом УНИАН сообщили очевидцы, которые сейчас находятся в Киеве, передает Day.Az.
Так, мощный взрыв был слышен в районе станции метро "Дружбы народов" и в Голосеевском районе. При этом накануне в городе не объявляли воздушную тревогу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре