Киев всколыхнул мощный взрыв

В пятницу, 4 марта, в украинской столице около 02:30 (по бакинскому времени) прогремел мощный взрыв, который слышали во многих районах.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы, которые сейчас находятся в Киеве, передает Day.Az.

Так, мощный взрыв был слышен в районе станции метро "Дружбы народов" и в Голосеевском районе. При этом накануне в городе не объявляли воздушную тревогу.